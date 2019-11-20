«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей

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Во вторник, 19 ноября, компания «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра») осуществила размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 в форме конкурса по определению ставки купона. Выпуск был осуществлен в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,95% годовых. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также со стороны институциональных инвесторов. Повышенный спрос на выпуск позволил дважды снизить ориентир по ставке купона, в результате чего «Россети Центр» установили ставку купона на уровне 6,85% годовых.
«Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести третье размещение выпусков облигаций дочерних компаний, учитывая положительный опыт предыдущих размещений „Россети Московский регион“, „Россети Урала“. Однако в данном случае мы не использовали стандартно практикуемую форму определения ставки купона, применяемой большинством корпоративных заемщиков — букбилдинг, а провели аукцион. Это обеспечило нам работу непосредственно с рынком и институциональными инвесторами, что способствовало осуществлению полноценного рыночного размещения и достижению превосходного результата», — прокомментировал результаты размещения облигаций и.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании „Россети“ за общую командную и профессиональную работу. Это минимальный уровень купона для „Россети Центр“ за всю историю заимствований на локальном долговом рынке. В результате сделки удалось превзойти успешный результат прошлогоднего размещения и обновить исторический уровень ставки публичных заимствований компании, снизив ставку купона на 0,10% годовых», — отметил генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский.
Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
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