Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-4°
Птн, 06
-5°
Сбт, 07
-3°
ЦБ USD 104.24 -1.95 05/12
ЦБ EUR 110.2 -1.82 05/12
Нал. USD 103.00 / 102.00 05/12 17:25
Нал. EUR 107.90 / 109.00 05/12 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
8 424
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
8 765
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
11 475
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
15 741
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Россети» усилят схему электроснабжения южных районов Нижнего Новгорода

«Россети» построят две высокоавтоматизированные подстанции для электроснабжения жилых домов и социальных объектов, которые создаются в рамках Программы комплексного развития территории на юге Нижнего Новгорода. Также планируется масштабное развитие кабельной сети 110 кВ и 10 кВ, сообщает Telegram-канал «Информбюро»

Проект реализует компания «Россети Центр». Подстанции будут оснащены современными трансформаторами, коммутационными аппаратами и средствами релейной защиты российского производства. Все оборудование будет размещено в закрытых помещениях. Это самое эффективное решение для городской застройки — его преимуществами являются компактность, экологическая безопасность, бесшумность энергообъектов.

Ввод в работу дополнительных центров питания позволит повысить надежность электроснабжения и запитать новых потребителей — многоквартирные дома в Новинках и Ольгино, где будут жить 30 тыс. семей, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для этого энергетики также проложат линии 110 кВ общей протяженностью 8,9 км и построят 106 км сети 10 кВ с 12 распределительными пунктами.

Для финансирования проекта будут использованы средства от инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Институт развития предоставит заем в размере 5,9 млрд рублей. Использование механизма позволит снизить финансовую нагрузку на компанию «Россети Цент