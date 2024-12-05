«Россети» усилят схему электроснабжения южных районов Нижнего Новгорода

«Россети» построят две высокоавтоматизированные подстанции для электроснабжения жилых домов и социальных объектов, которые создаются в рамках Программы комплексного развития территории на юге Нижнего Новгорода. Также планируется масштабное развитие кабельной сети 110 кВ и 10 кВ, сообщает Telegram-канал « Информбюро »

Проект реализует компания «Россети Центр». Подстанции будут оснащены современными трансформаторами, коммутационными аппаратами и средствами релейной защиты российского производства. Все оборудование будет размещено в закрытых помещениях. Это самое эффективное решение для городской застройки — его преимуществами являются компактность, экологическая безопасность, бесшумность энергообъектов.

Ввод в работу дополнительных центров питания позволит повысить надежность электроснабжения и запитать новых потребителей — многоквартирные дома в Новинках и Ольгино, где будут жить 30 тыс. семей, детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для этого энергетики также проложат линии 110 кВ общей протяженностью 8,9 км и построят 106 км сети 10 кВ с 12 распределительными пунктами.