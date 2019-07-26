«Россети Центр» реализуют мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами — Игорь Маковский

В Москве состоялась профессиональная коллегия «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» *. Мероприятие прошло под председательством генерального директора общества Игоря Маковского, в нем приняли участие заместители генерального директора, руководители основных функциональных направлений и подразделений, директора 20 региональных филиалов.

Коллегию открыл Игорь Маковский. В своем вступительном слове глава компании подвел итоги работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии 2019 года, особо остановившись на результатах выполнения поручений, данных им руководителям основных функциональных направлений и филиалов по итогам первой коллеги. Они, в частности, касались повышения эффективности деятельности общества, развития и модернизации электросетевого комплекса, усиления работы по снижению потерь, сокращения издержек, сокращения дебиторской задолженности.

«Общества подошли к экватору года с положительными финансовыми показателями. Эффективно велась работа в части обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, создания благоприятных условий для экономического развития регионов операционной деятельности. Успешно пройден отопительный период, активно идет подготовка к очередной зиме. Производственная программа реализуется с перевыполнением плана. Многое сделано для развития электросетевого комплекса. Введено в работу более 1,2 тысяч МВА трансформаторной мощности и 5,3 тысяч километров линий электропередачи», — подчеркнул глава «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

Значительное место в своем выступлении Игорь Маковский уделил и реализации концепции цифровой трансформации. По его словам, здесь совершен качественный рывок. «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже находятся в лидерах этого ключевого для страны процесса.

«Мы поставили задачу реализовать мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами и решаем ее успешно. Это позволит компании в числе первых в отрасли в полной мере воспользоваться ее эффектами», — отметил руководитель общества.

Далее с докладами об основных результатах работы за отчетный период и планах на второе полугодие выступили заместители генерального директора по направлениям и руководители филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Подробно обсуждались итоги сквозного производственного рейтингования районов электрических сетей и филиалов обществ, на основании которых реализуются и корректируются мероприятия цифровой трансформации, достижение целевых финансово-экономических показателей, выполнение инвестиционной программы, планов по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевой инфраструктуры, снижению потерь, технологическому присоединению и реализации дополнительных услуг.

Подводя итоги коллегии, Игорь Маковский отметил, что в первом полугодии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели беспрецедентную по своей интенсивности и продуктивности работу.

«Это было непростое, но в то же время очень интересное время. Получен бесценный опыт, который, безусловно, пригодится нам в будущем. Уверен, сохраняя взятый темп и настрой, мы успешно справимся с задачами любого масштаба и сложности», — подчеркнул глава «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.