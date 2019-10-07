«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» отремонтировал 30 подстанций 35-110 кВ

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В рамках реализации ремонтной программы с начала 2019 года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» отремонтировали оборудование 34 подстанций (ПС) 35-110 кВ.
ПС 110 кВ «Рязань», «Горроща» и «Ухолово» — в числе наиболее крупных энергообъектов, на которых энергетики провели ремонт трансформаторов, разъединителей, выключателей для повышения надежности и качества электроснабжения населения, объектов промышленной и социальной сферы региона в предстоящий отопительный период.
Подстанции «Рязань» и «Горроща» являются центрами питания для Рязанского областного кардиологического диспансера, городской клинической больницы скорой медицинской помощи и ее нового корпуса, Рязанского приборного завода, Управления Рязанского троллейбуса, Рязанского конструкторского бюро «Глобус», крупных торговых центров и жилищных комплексов Рязани. Подстанция «Ухолово», расположенная на территории одноименного поселка, обеспечивает электроэнергией населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия Ухоловского района.
Также в соответствии с графиком ремонтных работ с начала 2019 года сотрудники «Рязаньэнерго» произвели капитальный ремонт 485 ТП 6-10/0,4 кВ, 153 силовых трансформаторов 1 и 2 габаритов, более 3 100 километров воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 2666 опор и 19439 изоляторов, расчистили от древесно-кустарниковой растительности площадь в 1251 га вдоль трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ. Наибольший объем расчистки просек от поросли и отдельных опасно стоящих деревьев провели в Касимовском районе (279,34 га), Шиловском районе (244,68 га) и Спасском районе (123,2 га)
Проведенные ремонтные работы значительно повысят качество и надежность электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей в зоне ответственности районов электрических сетей «Рязаньэнерго», обеспечат снижение технологических потерь электроэнергии и эффективное функционирование всего электросетевого комплекса предстоящей зимой.
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