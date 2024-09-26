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«Россети Центр» и фонд «Энергия русского духа» подписали соглашение о поддержке энергетиков-героев, ветеранов СВО и членов их семей

В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024» генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и председатель Правления фонда «Энергия русского духа» Руслан Юсубов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Telegram-канал «Информбюро».

Основная цель взаимодействия — оказание помощи и социальной поддержки работникам энергетического комплекса, участвующим в восстановлении объектов, пострадавших в ходе вооруженного конфликта, ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

В рамках соглашения приоритетными направлениями взаимодействия сторон станут содействие в социальной адаптации, реабилитации, оказании психологической помощи, повышении квалификации и трудоустройстве ветеранов.

«В это непростое время никто не может оставаться в стороне. Подписанием данного Соглашения мы подтверждаем свое участие в задаче, поставленной руководством страны. Мы окажем необходимую поддержку и создадим условия, обеспечивающие достойную жизнь нашим энергетикам-героям, участникам СВО и членам их семей. Только сообща, рука об руку, мы сможем преодолеть все трудности», — отметил Игорь Маковский.

«Это значимое событие для нас всех. Совместными усилиями мы будем делать важные и нужные вещи, чтобы обеспечить работникам отрасли необходимую поддержку», — сказал Руслан Юсубов.