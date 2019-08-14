«Россельзозбанк» претворяет в жизнь мечты о новоселье

В начале августа рязанский филиал «Россельхозбанка» участвовал в городских мероприятиях в честь Дня города и празднике, организованным Единым городским центром недвижимости. За два дня мероприятие посетили более пяти тысяч человек.

Сотрудники банка дарили горожанам сувениры с символикой РСХБ и знакомили с новыми акциями, предложениями и продуктами банка.

Наибольший интерес рязанцы проявляли к предложениям по ипотечному кредитованию. Недавно «Россельхозбанк» снизил процентные ставки. По ипотечному кредиту с льготной процентной ставкой для граждан, имеющих детей фиксированная ставка 4,7% распространяется на весь срок действия кредитного договора. Кроме того, эта категория граждан может рефинансировать задолженность по ипотечному кредиту под те же условия.

Для остальных категорий граждан «Россельхозбанк» проводит акцию по ипотечному кредитованию «Мечты сбываются» с процентной ставкой от 9,2% до 9,3%. Рефинансирование кредитов сторонних банков теперь возможно с процентной ставкой от 9,4% до 9,6%годовых.

Требования к заемщику остаются такими же, как и при получении других ипотечных кредитов. Возраст — от 21 года до 65 лет (включительно) на момент полного погашения кредита с возможностью увеличения максимального возраста до 75 лет, обязательное наличие гражданства Российской Федерации и постоянной регистрация на территории России. Стаж работы должен составлять не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

На первоначальном этапе рассмотрения заявки достаточно предоставить в банк оригинал паспорта, справку о доходах потенциального заемщика и копию трудовой книжки, заверенную на его текущем месте работы. Для заявителей, зарегистрированных на портале Госуслуги и получающих официальный доход, «Россельхозбанк» предоставил уникальную возможность — подтверждение финансового состояния и трудовой занятости по выписке из ПФР, при этом справка о доходах и копия трудовой книжки не требуется. Кроме того, банк принимает в расчет лимита доход созаемщиков, причем не обязательно родственников.

Для молодых семей немаловажным является то, что при покупке жилья можно использовать материнский капитал. По условиям кредитования его направляют на досрочное погашение кредита, как полное, так и частичное.

«Россельхозбанк стремится обеспечить жителей области доступным жильем, — говорит заместитель директора Наталья Лунякова. — Благодаря снижению процентной ставки, привлекательным условиям кредитования и оперативному рассмотрению заявок в филиале сложилась стабильная положительная динамика по этому направлению. Одним из немаловажных факторов является активная работа с партнерами на региональном рынке недвижимости. В перечень аккредитованных филиалом застройщиков входят 33 группы компаний застройщиков и 74 объекта недвижимости».

По данным на 1 августа 2019 года, объем ипотечного кредитного портфеля рязанского филиала вырос на 10% по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года и составил 3,6 млрд рублей.