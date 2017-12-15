Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:39, 15 декабря 2017 3 227
 0    0

Россельхозбанк запустил спецпредложение по потребительскому кредитованию

Россельхозбанк запустил спецпредложение по потребительскому кредитованию

В преддверии Нового года Россельхозбанк объявил о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов. Теперь осуществить свои новогодние желания легко, оформив потребительский кредит по ставке 12,5%*.

Также со 2 ноября для отдельных категорий клиентов Россельхозбанк предложил потребительские кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей по ставке от 10,0%**.

Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка в разделе «Потребительские кредиты».

* Специальная ставка 12,5% действует до 31.12.2017 (включительно) для всех категорий клиентов при получении потребительского кредита на срок свыше 1 года сумму свыше 500 000 рублей. Указанные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование.

** Ставка действует при согласии клиента на личное страхование.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
14:58, 22 декабря 2017
Россельхозбанк удвоил бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay
12:33, 22 декабря 2017
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
13:02, 21 декабря 2017
Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04
15:09, 20 декабря 2017
Россельхозбанк запустил сервис «Управляй качеством»
16:59, 19 декабря 2017
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и программе рефинансирования ипотеки
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 214 352
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
11:23, 18 декабря 2017 119 152
Лидером продаж на российском авторынке в ноябре стала Kia
13:58, 20 декабря 2017 93 987
Летом в Рязани вырастет тариф на холодную воду
17:46, 23 декабря 2017 59 332
На «Подбелке» зажгли «звездное небо». Фото и видео 1
10:01, 21 декабря 2017 58 282
Рязанцы стали вдвое чаще обращаться в поликлинику для профилактики
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований