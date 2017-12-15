Россельхозбанк запустил спецпредложение по потребительскому кредитованию

В преддверии Нового года Россельхозбанк объявил о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов. Теперь осуществить свои новогодние желания легко, оформив потребительский кредит по ставке 12,5%*.
Также со 2 ноября для отдельных категорий клиентов Россельхозбанк предложил потребительские кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей по ставке от 10,0%**.
Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка в разделе «Потребительские кредиты».
* Специальная ставка 12,5% действует
** Ставка действует при согласии клиента на личное страхование.