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15:09, 20 декабря 2017 1 469
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Россельхозбанк запустил сервис «Управляй качеством»

Россельхозбанк запустил сервис «Управляй качеством»

Россельхозбанк запустил на своем официальном сайте новый сервис «Управляй качеством», который создали, чтобы сделать взаимодействие клиентов РСХБ с банком в режиме реального времени более простым и удобным, выявлять и предупреждать возможные трудности.

Клиенты смогут лично принять участие в построении системы качества, воспользовавшись интерактивными инструментами, и:

  • оценить продукты и услуги банка, высказать свое мнение о них;
  • выступить в роли «тайного покупателя» и сообщить о своих впечатлениях от посещения отделения банка;
  • влиять на развитие и совершенствование банка, высказав свои идеи;
  • сообщить о соблюдении принятых в банке принципов качества.

Отдельное внимание отведено вопросам кредитования сезонных работ: клиенты, заинтересованные в соответствующих продуктах, смогут получить необходимые консультации.

Вся информация и предложения клиентов будут в обязательном порядке рассмотрены специалистами банка.

Россельхозбанк ведет непрерывную работу, направленную на повышение клиентоориентированности и качества продуктов и услуг. Для того, чтобы начать управлять качеством, перейдите по ссылке.

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