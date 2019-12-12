«Россельхозбанк» запустил новый кредит для самозанятых

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«Россельхозбанк» запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9% годовых.
Кредит на неотложные нужды — универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность совершить покупку сразу, а отдавать деньги постепенно.
«Россельхозбанк» предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог».
Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней — до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита — 750 тысяч рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тысяч для других субъектов России.
Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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