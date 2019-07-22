Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 22 июля 2019 79

«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»

«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»

«Россельхозбанк» запустил в сезон летних отпусков акцию «Отдых без границ». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить на любые цели потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тысяч рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», — до 1,5 млн рублей).

В рамках акции ставка для надежных клиентов банка составляет от 9,9%* годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 10,90%* годовых, для остальных клиентов — 13,25%* годовых.

Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:45, 22 июля 2019
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»
10:06, 22 июля 2019
«По-царски». В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку с необычными начинками
17:14, 18 июля 2019
Рязанский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру
10:14, 18 июля 2019
Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции
17:29, 17 июля 2019
«Россельхозбанк» отменил комиссии для экспортеров АПК
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 280
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
17:05, 10 июля 2019 21 117
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 689
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 221
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
9:56, 10 июля 2019 19 877
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований