«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»

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«Россельхозбанк» запустил в сезон летних отпусков акцию «Отдых без границ». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить на любые цели потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тысяч рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», — до 1,5 млн рублей).
В рамках акции ставка для надежных клиентов банка составляет от 9,9%* годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 10,90%* годовых, для остальных клиентов — 13,25%* годовых.
Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно.
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.
* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.
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