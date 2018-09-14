«Россельхозбанк» выступил партнером Международного рыбопромышленного форума

АО «Россельхозбанк» выступил партнером II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организованных Федеральным агентством по рыболовству.
Мероприятие проходит с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. В нем участвуют представители органов государственной власти, руководители крупнейших рыбопромышленных компаний и предприятий смежных отраслей, делегации ведущих рыболовных стран, сотрудники профильных международных организаций, эксперты.
Главными темами обсуждения стали перспективы развития мирового рыбного рынка и рыбохозяйственного комплекса в ближайшие десятилетия в условиях климатических изменений, растущего спроса на продовольствие, прогресса информационных технологий и экономической глобализации. Представители РСХБ принимают участие в мероприятиях деловой программы форума и выставки, а также проводят переговоры с потенциальными и действующими клиентами.
«Россельхозбанк направляет значительные кредитные средства на финансирование предприятий рыбопромышленной отрасли — одного из элементов обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк кредитует как реализацию инвестиционных проектов, так и текущую деятельность рыбохозяйственных предприятий, в том числе относящихся к сегменту малого бизнеса. Благодаря финансовой поддержке РСХБ компании модернизируют и расширяют производство, обновляют рыбопромысловый флот, развивают аквакультуру, что способствует решению государственных задач развития отрасли и увеличения темпов роста добычи и переработки рыбной продукции и морепродуктов», — отметил зампред правления АО «Россельхозбанк» Павел Марков.
Основной объем кредитных ресурсов РСХБ предоставлен предприятиям рыбопромышленного комплекса в Приморском крае, Республике Карелия, Сахалинской и Калининградской областях. К настоящему моменту объем кредитных вложений Банка в отечественный рыбопромышленный комплекс составил 71,6 млрд рублей.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.