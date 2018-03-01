Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД

20 февраля успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R в рамках программы биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 8 лет с даты начала размещения.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 февраля. Предварительный объем размещения объявили в размере не менее 15 млрд рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50 — 7,60% до 7,25 — 7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 20 млрд рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,30% годовых.
На участие в первичном размещении облигаций подали 65 заявок суммарным объемом свыше 55 млрд рублей от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R выступили АО «Россельхозбанк», АО Банк ГПБ, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».