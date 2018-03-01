Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:54, 1 марта 2018 356
 0    0

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД

20 февраля успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R в рамках программы биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 8 лет с даты начала размещения.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 13 февраля. Предварительный объем размещения объявили в размере не менее 15 млрд рублей. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона снижался три раза с первоначального диапазона 7,50 — 7,60% до 7,25 — 7,35% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 20 млрд рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 7,30% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций подали 65 заявок суммарным объемом свыше 55 млрд рублей от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов, что подтверждает привлекательность выпуска и позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-05R выступили АО «Россельхозбанк», АО Банк ГПБ, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:54, 1 марта 2018
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РЖД
15:29, 28 февраля 2018
Россельхозбанк выпускает облигации для широкого круга инвесторов
17:10, 27 февраля 2018
Россельхозбанк и администрация Приморского края заключили Соглашение о сотрудничестве
16:07, 27 февраля 2018
В Рязани проходит обучение мини-EMBА
17:34, 22 февраля 2018
Россельхозбанк поддержит развитие тепличного овощеводства в Чеченской Республике
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 499
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 614
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 247
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 208
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 410
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований