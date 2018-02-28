Россельхозбанк выпускает облигации для широкого круга инвесторов

28 февраля АО «Россельхозбанк» открыл книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии БО-05Р, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.
Ориентир ставки купона 7,4-7,6% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок), срок обращения 4 года (1 456 дней), выплата купонов два раза в год, номинал облигаций 1 000 рублей. Размещение выпуска облигаций серии БО-05Р состоится по результатам сбора заявок (закрытие книги заявок также — 28 февраля 2018 года) ориентировочно 14 марта 2018 года.
Ключевыми особенностями облигаций АО «Россельхозбанк» являются их высокая надежность, а также доходность, превышающая ставки по вкладам.
Купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц*. В случае покупки облигаций на первичном размещении и удержании их до погашения весь полученный доход не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.
Продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж АО «Россельхозбанк». Уже сейчас можно обратиться в любой офис банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет, зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг.
*Купонные выплаты по локальным корпоративным облигациям, выпущенным с 01.01.2017, не облагаются налогом на доходы физических лиц, в случае если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ РФ+5 процентных пунктов.