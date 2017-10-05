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12:11, 5 октября 2017 2 712
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Россельхозбанк вновь стал генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

Россельхозбанк вновь стал генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»

Россельхозбанк традиционно выступил генеральным спонсором XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей 4-7 октября 2017 года в Москве. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Программа главного делового события отечественной сельскохозяйственной отрасли включает более 40 мероприятий, ключевым из которых станет Агробизнесфорум «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост». Эксперты отрасли обсудят методы повышения качества управления производством и рентабельности сельхозпредприятий. Выставка включает ряд тематических разделов: продукция регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование, животноводство и растениеводство. Кроме того, в период выставки состоится фестиваль национальных культур.

Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером «Золотой осени» и принимает активное участие в ее деловых мероприятиях. Банк является безусловным лидером в кредитно-финансовом обслуживании отрасли и предлагает широкую линейку специализированных продуктов, которые будут представлены гостям выставки на стенде Банка. Его экспозиция также предусматривает зону делового общения для рабочих встреч и переговоров.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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