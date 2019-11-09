Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:27, 9 ноября 2019 166

«Россельхозбанк» увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%

«Россельхозбанк» увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%

Фото: Pixabay.com

Совокупный кредитный портфель «Россельхозбанка» за 9 месяцев 2019 года вырос на 7,0% и превысил 2,3 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7,2% — до 1,86 трлн рублей, физических лиц — на 6,2% до 448 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 9,5 млрд рублей по сравнению с 5,1 млрд рублей годом ранее (в том числе прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 2,1 млрд рублей).

За 9 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал рост более 119 млрд рублей и составил 1,3 трлн рублей. РСХБ выдал с начала 2019 года отечественным аграриям 935,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. При этом аграриям на развитие МСБ Банк выдал 125,5 млрд рублей, из них на МФХ — 34,9 млрд рублей.

«Россельхозбанк», как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, увеличил объем выданных средств на 37,5% — до 186,4 млрд рублей. Также Банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В частности, на эти цели было направлено 269,6 млрд рублей против 242,0 млрд рублей годом ранее.

Кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» увеличился за первые 9 месяцев 2019 года на 10,5% и достиг 212,9 млрд рублей. Выдача кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК составила 160,6 млрд рублей. По этому параметру рост составил 5,7% к показателям за аналогичный период 2018 года.

«Россельхозбан"к участвует в реализации инвестиционных проектов и направляет значительные объемы средств на текущие цели, активно наращивает финансирование отрасли, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Так, с начала года при поддержке РСХБ началось финансирование свыше 50 инвестиционных проектов в сфере животноводства, растениеводства, переработки сельхозпродукции и прочих направлений.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
9:27, 9 ноября 2019
«Россельхозбанк» увеличил объем льготного кредитования АПК на 38%
11:36, 8 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил ставки по ипотечным кредитам
14:02, 7 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам
16:33, 29 октября 2019
Четверо из десяти детей готовы открыть дверь незнакомцу — исследование
15:11, 28 октября 2019
К «Социальному пакету» «Билайн» подключились более 200 тысяч абонентов по всей России
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 143
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 483
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 325
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 335
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 15
18:07, 4 ноября 2019 1 294
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований