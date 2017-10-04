«Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-03Р

Во вторник, 3 октября, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-03Р в рамках программы биржевых облигаций №403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Оферта по выпуску не предусмотрена.
Открытие и закрытие книги заявок состоялись
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.