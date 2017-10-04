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16:30, 4 октября 2017 1 813
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«Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-03Р

«Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-03Р

Во вторник, 3 октября, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-03Р в рамках программы биржевых облигаций №403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 22.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,40-8,60% годовых. Далее ориентир был сужен последовательно в два этапа до 8,40-8,45% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,40% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 50 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 13 млрд рублей. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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