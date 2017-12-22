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14:58, 22 декабря 2017 745
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Россельхозбанк удвоил бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay

Россельхозбанк удвоил бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay

Россельхозбанк объявил о запуске специальной акции для пользователей платежных сервисов Android Pay и Samsung Pay. В период с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно банк будет удваивать сумму бонусных баллов в рамках программы лояльности «Урожай» для держателей карт по операциям, совершенным с использованием данных сервисов.

Акция проводится в целях привлечения клиентов к использованию высокотехнологичных сервисов.

Android Pay — это современный и полезный мобильный платежный сервис, который позволяет использовать свой смартфон для оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих технологию бесконтактных платежей, в России и других странах мира. Для использования Android Pay нужно зарегистрировать свою действующую платежную карту на мобильном устройстве, что занимает не более двух минут — для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль.

Samsung Pay — это инновационный, безопасный и удобный мобильный платежный сервис для совершения покупок. Помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему Samsung Pay принимается к оплате буквально везде и в любой точке мира, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе — пользователю не нужно задумываться поддерживает ли платежный терминал Samsung Pay. Использовать сервис можно без предоставления своего номера телефона, адреса и иных личных данных. Сегодня сервис поддерживают более тридцати банков в России.

Подробная информация об акции и платежных сервисах представлена на официальном сайте банка.

РСХБ активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. В настоящее время банк осуществляет эмиссию и эквайринг карт основных международных платежных систем и Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). В текущем году банком внедрены ключевые мобильные платежные сервисы, предоставляющие их пользователям дополнительные возможности оплаты повседневных покупок.

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