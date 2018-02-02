Россельхозбанк стал партнером проекта крупнейшего в Европе завода по переработке индейки

Россельхозбанк выступил партнером проекта группы компаний «Дамате» по созданию крупнейшего в Европе завода по производству и переработке индейки. В очередной этап увеличения мощностей проекта со 100 тыс тонн до 155 тонн в год банк вложит 13,95 млрд рублей.
«Инновационный завод оснастят системами искусственного интеллекта. Оборудование позволит сократить время от начала разделки охлажденной продукции до ее отправки потребителю с 24 до 8 часов. Зонирование производственных участков, строгий температурный режим, 12-часовая ежедневная дезинфекция, автоматизированная система разделки, охлаждение продукта без ванн с водой и химических препаратов гарантируют полную безопасность продукции», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.
«ГК „Дамате“ и Россельхозбанк успешно сотрудничают более семи лет, за это время банк предоставил группе компаний 48 млрд рублей. Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечивать потребителей качественными, отечественными продуктами питания», — прокомментировал Дмитрий Патрушев.