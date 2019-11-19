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11:42, 19 ноября 2019 78

«Россельхозбанк» содействует максимальной эффективности АПК Калининградской области

«Россельхозбанк» содействует максимальной эффективности АПК Калининградской области

Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили направления кредитования агропромышленного комплекса региона с целью реализации его потенциала и развития местного производства. В рамках рабочей поездки в Калининград Ирина Жачкина также встретилась с представителями крупного бизнеса.

В ходе круглого стола первый заместитель председателя правления РСХБ и руководство Калининградской области подвели промежуточные итоги сотрудничества: c начала работы в регионе в 2002 году «Россельхозбанк» вложил в его экономику уже 202 млрд рублей, в том числе свыше 177 млрд рублей в АПК. На повестке — дальнейшие шаги по еще более эффективной работе в интересах области.

«Хочу подчеркнуть, что перед банком стоит задача по поддержке инвестиций в развитие АПК Калининградской области, тем более что и по молоку, и по мясу, и по ряду других направлений есть куда расти. Также мы видим потенциал в поддержке инвестирования в рыбохозяйственный комплекс и традиционное направление для региона — звероводство. Однако к планированию проектов надо подходить строго индивидуально — однотипные решения здесь не работают. „Россельхозбанк“, как никакой другой банк, обладает богатой экспертизой и достаточными финансовыми ресурсами для помощи предпринимателям. Но мы делаем акцент не только на крупном бизнесе. В фокусе нашего внимания и малый, и средний бизнес. Вместе с тем банк продолжит активную работу по увеличению доступности услуг в регионе. Мы рассматриваем возможность организации работы уполномоченных представителей, чтобы обеспечить стопроцентный охват сельских территорий», — сообщила Ирина Жачкина.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что РСХБ уже внес заметный вклад в экономическую жизнь Калининградской области — регион рассчитывает на новые совместные свершения.

«Сегодня сложилась тенденция к росту объемов кредитования сельхозпроизводства, появляются банковские продукты под низкий процент, в том числе с привлечением поручительств Фонда развития промышленности. „Россельхозбанк“ является крупнейшим кредитором аграрного сектора и входит в число уполномоченных банков, участвующих в программах льготного кредитования бизнеса по линии Министерств сельского хозяйства и экономического развития Российской Федерации. Для региона, сельхозпроизводителей „Россельхозбанк“ всегда являлся и продолжает являться системообразующим банком, который помогает нам развивать и углублять вертикальную интеграцию крупных предприятий, фермеров», — сказал Антон Алиханов.

Производство в агросекторе региона растет. По данным правительства Калининградской области, в 2018 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 109,1% к уровню предыдущего года, и эта динамика выше, чем в целом по России и в СЗФО.

На текущий момент доля «Россельхозбанка» на аграрном рынке региона составляет 44,7%.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов отметил поддержку бизнеса со стороны РСХБ:

«Наш регион нацелен на развитие экономики и предпринимательства. Благодаря действию закона об особой экономической зоне предприниматели имеют существенные преференции при условии инвестирования и развития своего бизнеса, создания новых рабочих мест. Конечно же, инвестиции невозможны без участия банков и выстраивания конструктивного диалога с ними. „Россельхозбанк“ — один из активных участников этого процесса. Благодаря сотрудничеству с ним в области уже реализовано много проектов, и я уверен, что это сотрудничество будет расширяться в дальнейшем».

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