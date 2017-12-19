Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам и программе рефинансирования ипотеки

Россельхозбанк снизил процентные ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.
Минимальная ставка — 8,85% — действует в рамках спецпредложения для клиентов, оформляющих кредит на покупку жилья у ключевых партнеров банка, и молодых семей.
Снижена ставка и по программе рефинансирования ипотечного кредита. Теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 9,05%.
Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотеки и предлагает широкий спектр программ кредитования.