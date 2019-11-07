Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:02, 7 ноября 2019 308

«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам

«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам

«Россельхозбанк» 24 октября 2019 года снизил ставки по потребительским кредитам. По ряду программ снижение составило 2 п.п.

Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

В рамках акции «Подарки всем», запущенной 24 октября 2019 года и действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты РСХБ, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5%* годовых, остальные клиенты — по ставке 12,25%* годовых. Минимальная сумма кредита составляет 30 000 рублей, максимальная — 3 миллиона рублей, возможный срок кредита — от 6 месяцев.

Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
14:02, 7 ноября 2019
«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам
16:33, 29 октября 2019
Четверо из десяти детей готовы открыть дверь незнакомцу — исследование
15:11, 28 октября 2019
К «Социальному пакету» «Билайн» подключились более 200 тысяч абонентов по всей России
16:03, 25 октября 2019
«Россети» в пять раз увеличили чистую прибыль по РСБУ за первые три квартала
15:57, 24 октября 2019
«Дом.ru Бизнес» стал партнером форума «Молодежь и малый бизнес» в Рязани
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 5 742
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 127
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:17, 25 октября 2019 4 578
В сгоревшем доме в Шацком районе обнаружили труп
9:49, 4 ноября 2019 3 074
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 2 834
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 14
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований