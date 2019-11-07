«Россельхозбанк» снизил процентные ставки по потребительским кредитам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Россельхозбанк» 24 октября 2019 года снизил ставки по потребительским кредитам. По ряду программ снижение составило 2 п.п.
Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,5% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.
В рамках акции «Подарки всем», запущенной 24 октября 2019 года и действующей до 1 февраля 2020 года, зарплатные и «надежные» клиенты РСХБ, а также работники бюджетных организаций могут получить кредит на любые цели по ставке 9,5%* годовых, остальные клиенты — по ставке 12,25%* годовых. Минимальная сумма кредита составляет 30 000 рублей, максимальная — 3 миллиона рублей, возможный срок кредита — от 6 месяцев.
Также снижены ставки по пенсионным кредитам до 9,5% годовых. На этих условиях пенсионеры в возрасте до 75 лет включительно могут получить кредит на неотложные нужды.
Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов банка на официальном сайте, а также через интернет-банк или мобильный банк клиента.
С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте.
* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЧетверо из десяти детей готовы открыть дверь незнакомцу — исследование