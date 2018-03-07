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12:51, 7 марта 2018 318
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Россельхозбанк снижает ставку по потребительским кредитам

Россельхозбанк снижает ставку по потребительским кредитам

Накануне Международного женского дня и в течение всего марта Россельхозбанк предлагает потребительский кредит по фиксированной ставке — 13,5%*. Для работников бюджетных организаций ставка дополнительно снижается и составляет 12,5%*.

Кроме того, в банке действует ряд специальных условий получения потребительских кредитов для определенных категорий клиентов.

Более подробная информация об условиях кредитования и акциях доступна на официальном сайте банка.

*Ставка действует при согласии клиента на личное страхование

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