Россельхозбанк снижает ставку по потребительским кредитам

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Накануне Международного женского дня и в течение всего марта Россельхозбанк предлагает потребительский кредит по фиксированной ставке — 13,5%*. Для работников бюджетных организаций ставка дополнительно снижается и составляет 12,5%*.
Кроме того, в банке действует ряд специальных условий получения потребительских кредитов для определенных категорий клиентов.