«Россельхозбанк» размещает биржевые облигации, ориентированные на розничных инвесторов

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С 13 ноября 2019 по 13 декабря 2019 будет проходить размещение биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-01R-P.
Объем эмиссии — 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года (1 085 дней). Купонный период — 31 день. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка купона установлена в размере 6,75% годовых. Стоимость облигаций при покупке — 100% от номинала, а также накопленный купонный доход за период
Данный выпуск является частью программы инвестирования для физических лиц, в рамках которой клиенты АО «Россельхозбанк» могут в течение 3 лет получить доходность до 14,5% годовых в рублях*.
Всем клиентам-физическим лицам, купившим облигации на сумму свыше 390 000 рублей, бесплатно оформляется Пакет услуг «Премиум» — комплексное предложение продуктов и услуг банка, включающее банковскую карту категории Gold, вклады с повышенными ставками, а также специальные условия по обслуживанию и конверсионным операциям.
* Среднегодовая доходность инвестора рассчитана с учетом прогнозных ставок купонов по двух- и однолетним облигациям (указана как ориентир) и полученного налогового вычета по ИИС. Итоговые ставки купонов определяются эмитентом на момент размещения облигаций банка.
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