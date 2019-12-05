Россельхозбанк рассказал о перспективах агропромышленного роста Сибири

Рынок Сибири может производить больше томатов, огурцов и мяса индейки, считают аналитики АО «Россельхозбанк». Ключевые драйверы реализации инвестиционного потенциала АПК в СФО стали важной темой обсуждения в рамках международной выставки «Сибирская продовольственная неделя» и IV Новосибирского агропродовольственного форума.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов поблагодарил аграриев за вклад, который они внесли в достижение целей, поставленных руководством страны.

Первый замминистра подчеркнул, что аграрная продукция Сибирского региона востребована не только в стране, но и за рубежом. Для достижения целевых показателей экспорта Минсельхоз России разработал дополнительные меры поддержки аграриев, которые начнут действовать с 2020 года. Одной из них станет субсидирование затрат на раскисление почв. На эти цели в будущем году в бюджет будет заложен 1 млрд рублей.

По оценке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, уже сегодня АПК Новосибирской области является привлекательным как для местных инвесторов, так и для инвесторов из других регионов. На территории региона идет реализация десяти инвестпроектов на общую сумму 63 млрд рублей, 109 инвестпроектов стоимостью до 100 млн рублей каждый на общую сумму около 3,4 млрд рублей. Среди ключевых задач, которые предстоит решить в регионе в ближайшие годы, губернатор назвал повышение эффективности сельхозпроизводства.

«Мы серьезно продвинулись по переработке молока, по развитию мощностей по хранению, обработке, по отгрузке зерновых. В этом году проделана тщательная выверенная работа по донастройке, совершенствованию регионального законодательства в сфере предоставления мер поддержки из областного бюджета нашим сельхозпроизводителям», — рассказал глава региона.

В своем выступлении управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Дмитрий Жиляков отметил, что Новосибирская область — один из лидеров по привлечению инвестиций в АПК: удельный вес инвестиций в выручке отрасли у Новосибирской области в два раза выше, чем у регионов России из топ-10. Несмотря на высокие темпы, регион сохраняет большой потенциал по наращиванию инвестиций.

Среди драйверов реализации инвестиционного потенциала СФО спикер отметил необходимость удовлетворения растущего уровня внутреннего спроса, в частности, на мясную и масложировую продукцию. В ближайшем будущем стимулировать инвестиционную активность в региональном АПК будут также задачи по удвоению объема экспорта сельскохозяйственной продукции до 2 млрд долларов к 2024 году и необходимость ресурсного обеспечения пищевой промышленности.

«Есть значительный потенциал по росту сельхозпродукции, по уровню потребления которой сибиряки пока отстают от среднероссийских показателей, в частности мяса и овощей. К примеру, потребление томатов в СФО самое низкое в РФ, в 3,5 раза ниже, чем в ЦФО. В Западной Сибири есть потенциал для выращивания этих овощей как в открытом, так и в закрытом грунте: 16 тыс. тонн огурцов и 25 тыс. тонн томатов. Также есть потенциал для создания предприятий по производству мяса индейки: в настоящее время среднедушевое потребление сибиряками этого ценного вида мяса в шесть раз уступает аналогичным показателям в ЦФО и составляет всего 0,5 кг. на человека в год», — отметил Дмитрий Жиляков.

«Сибирская аграрная неделя» — крупнейшая международная агропромышленная выставка Сибири и Дальнего Востока. В 2019 году ее экспонентами стали более 170 компаний из 35 российских регионов и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья. В центре внимания участников IV Новосибирского агропродовольственного форума, традиционно проходящего в дни проведения выставки, стали вопросы комплексного развития сельских территорий, привлечение инвестиций в АПК, повышение экспортного потенциала агробизнеса СФО и Новосибирской области.