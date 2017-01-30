Россельхозбанк проводит рабочие совещания с аграриями региона по вопросам льготного кредитования

В преддверии полевых работ 2017 года сотрудники Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» проводят встречи с руководителями сельхозпредприятий и главами районных поселений области. Совещания уже прошли в Сараевском, Александро-Невском и Сасовском районах. На них обсудили перспективы сотрудничества Банка и аграриев. Особо внимание собравшихся было акцентировано на новом механизме льготного кредитования сельхозпроизводителей, вступившем в силу с 1 января 2017 года.
АО «Россельхозбанк» стал первым банком, заключившим соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. В соответствии с новым порядком субсидирования, в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.
«В прошлом году мы значительно нарастили объемы кредитования хозяйств региона на проведение сезонных работ, — отметил заместитель директора филиала Банка Наталия Ермакова. — Так, по итогам 2016 года объем финансирования сезонных работ в области составил 5,3 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает уровень 2015 года. В текущем году мы не только продолжим активное сотрудничество с нашими постоянными заемщиками, но и рассчитываем значительно расширить клиентскую базу, в том числе благодаря реализации программы льготного кредитования предприятий АПК».