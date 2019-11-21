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15:55, 21 ноября 2019 610

«Россельхозбанк» провел круглый стол с агентствами недвижимости в Рязани

«Россельхозбанк» провел круглый стол с агентствами недвижимости в Рязани

«Россельхозбанк» провел круглый стол с партнерами по ипотечному кредитованию — представителями ведущих агентств недвижимости города Рязани.

Основная цель встречи — продолжение совместной работы над улучшением взаимодействия риэлтерского сообщества в регионе.

Поприветствовав участников круглого стола, заместитель директора Рязанского филиала «Россельхозбанка» Наталья Лунякова совместно с главным менеджером отдела розничных продаж Рамазаном Ахмедовым рассказала о новых инструментах, которые использует банк, работая с заемщиками.

Спикер также рассказала о политике банка в привлечении заемщиков: «Встреча сотрудников банка и риелторов всегда полезна обеим сторонам. Мы объединяем силы для более профессионального и качественного оказания услуг клиентам при решении жилищных вопросов. Мы думаем не только о том, чтобы получение ипотечного кредита было максимально комфортным для клиента, но и постоянно стремимся к расширению перечня услуг и предложений».

Эксперты рассмотрели динамику развития рынка ипотечного кредитования, новые параметры и особенности представляемых на рынке ипотечных продуктов. Население Рязанской области с начала года было профинансировано более чем на 2 млрд рублей, в том числе ипотечное кредитование на 657 млн рублей.

За круглым столом активно обсуждались вопросы приобретения строящегося жилья, а также перспективы развития ипотечного кредитования, в том числе в других регионах.

Еще одним обсуждаемым вопросом стало сотрудничество с оценочными компаниями, качество оказываемых ими услуг.

Встреча позволила всем присутствующим более глубоко погрузиться в ипотечные продукты кредитования, получить ответы на возникающие в процессе работы с клиентами вопросы, поставить новые цели, способствующие улучшению риэлтерской деятельности и повышения качества, оказываемых услуг в регионе.

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