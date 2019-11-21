«Россельхозбанк» провел круглый стол с агентствами недвижимости в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Россельхозбанк» провел круглый стол с партнерами по ипотечному кредитованию — представителями ведущих агентств недвижимости города Рязани.
Основная цель встречи — продолжение совместной работы над улучшением взаимодействия риэлтерского сообщества в регионе.
Поприветствовав участников круглого стола, заместитель директора Рязанского филиала «Россельхозбанка» Наталья Лунякова совместно с главным менеджером отдела розничных продаж Рамазаном Ахмедовым рассказала о новых инструментах, которые использует банк, работая с заемщиками.
Спикер также рассказала о политике банка в привлечении заемщиков: «Встреча сотрудников банка и риелторов всегда полезна обеим сторонам. Мы объединяем силы для более профессионального и качественного оказания услуг клиентам при решении жилищных вопросов. Мы думаем не только о том, чтобы получение ипотечного кредита было максимально комфортным для клиента, но и постоянно стремимся к расширению перечня услуг и предложений».
Эксперты рассмотрели динамику развития рынка ипотечного кредитования, новые параметры и особенности представляемых на рынке ипотечных продуктов. Население Рязанской области с начала года было профинансировано более чем на 2 млрд рублей, в том числе ипотечное кредитование на 657 млн рублей.
За круглым столом активно обсуждались вопросы приобретения строящегося жилья, а также перспективы развития ипотечного кредитования, в том числе в других регионах.
Еще одним обсуждаемым вопросом стало сотрудничество с оценочными компаниями, качество оказываемых ими услуг.
Встреча позволила всем присутствующим более глубоко погрузиться в ипотечные продукты кредитования, получить ответы на возникающие в процессе работы с клиентами вопросы, поставить новые цели, способствующие улучшению риэлтерской деятельности и повышения качества, оказываемых услуг в регионе.
© RZN.info
|
← предыдущая новость«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей
|
cледующая новость →«Россельхозбанк» провел круглый стол в Новосибирске