«Россельхозбанк» проведет серию фестивалей фермерской еды «СВОЕ»

18 и 19 августа Тульском кремле пройдет первый региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЕ», организованного «Россельхозбанком».
Более 100 фермеров Тульской области примут участие в этом мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. В программе фестиваля — ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов от РСХБ. Часы работы фестиваля — с 10:00 до 20:00.
«Россельхозбанк является ключевым кредитором аграриев и активно участвует в проектах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации и регионального агротуризма, — отметила первый заместитель председателя правления АО „Россельхозбанк“ Ирина Жачкина. — Сегодня перед фермерами стоят важнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и замещению импортной продукции, поэтому так важно повысить узнаваемость местных торговых марок у населения. Фестиваль „СВОЕ“ — это прекрасная площадка для сбыта аграриями своей продукции и знакомства с потребителями. Уверена, что натуральные продукты наших производителей займут достойное место в потребительской корзине россиян и в скором времени станут предметом национальной гордости».
Фестиваль «СВОЕ» стартует в Тульском Кремле, затем состоится в Ижевске (25-26 августа) и Великом Новгороде (8-9 сентября), а завершится 22-23 сентября в Москве.
Первый фестиваль «Россельхозбанк» организовал в 2017 году в подмосковной усадьбе «Архангельское». Свою продукцию на нем представили более 100 фермеров, посетили мероприятие свыше 45 тысяч человек.