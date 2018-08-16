Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:13, 16 августа 2018 80

«Россельхозбанк» проведет серию фестивалей фермерской еды «СВОЕ»

«Россельхозбанк» проведет серию фестивалей фермерской еды «СВОЕ»

18 и 19 августа Тульском кремле пройдет первый региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЕ», организованного «Россельхозбанком».

Более 100 фермеров Тульской области примут участие в этом мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. В программе фестиваля — ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов от РСХБ. Часы работы фестиваля — с 10:00 до 20:00.

«Россельхозбанк является ключевым кредитором аграриев и активно участвует в проектах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации и регионального агротуризма, — отметила первый заместитель председателя правления АО „Россельхозбанк“ Ирина Жачкина. — Сегодня перед фермерами стоят важнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и замещению импортной продукции, поэтому так важно повысить узнаваемость местных торговых марок у населения. Фестиваль „СВОЕ“ — это прекрасная площадка для сбыта аграриями своей продукции и знакомства с потребителями. Уверена, что натуральные продукты наших производителей займут достойное место в потребительской корзине россиян и в скором времени станут предметом национальной гордости».

Фестиваль «СВОЕ» стартует в Тульском Кремле, затем состоится в Ижевске (25-26 августа) и Великом Новгороде (8-9 сентября), а завершится 22-23 сентября в Москве.

Первый фестиваль «Россельхозбанк» организовал в 2017 году в подмосковной усадьбе «Архангельское». Свою продукцию на нем представили более 100 фермеров, посетили мероприятие свыше 45 тысяч человек.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:13, 16 августа 2018
«Россельхозбанк» проведет серию фестивалей фермерской еды «СВОЕ»
15:59, 16 августа 2018
«Билайн» запустил настоящий безлимитный интернет на тарифах «ВСЕмое!»
13:46, 16 августа 2018
Филиал «Дом.ru» в Рязани возглавил Олег Рыбин
16:13, 15 августа 2018
Компания «Профессиональные инновационные системы» предложила рязанцам сточные лотки
17:17, 14 августа 2018
При покупке смартфона Samsung «Билайн» подарит рязанцам пакет связи и колонку, квадрокоптер или наушники
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
20:45, 4 августа 2018 29 227
На площади Ленина прошла выставка ретро-автомобилей. Фото
8:23, 13 августа 2018 28 055
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:32, 4 августа 2018 26 196
Ливень эмоций. Под Рязанью в четвертый раз прошел «Авиамикс». Фото
14:54, 9 августа 2018 21 365
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 19 939
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований