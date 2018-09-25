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15:35, 25 сентября 2018 114

«Россельхозбанк» профинансирует строительство комплекса для защиты экосистемы Байкала

«Россельхозбанк» профинансирует строительство комплекса для защиты экосистемы Байкала

АО «Россельхозбанк» открыл кредитную линию на сумму 400 млн рублей АО «РОТЕК» на строительство очистных сооружений для защиты уникальной экосистемы Байкала.

При кредитной поддержке банка создадут комплекс инженерных сооружений для очистки воды от загрязнений. После запуска первой очереди комплекса в 2020 году вода, попадающая из системы канализации Улан-Удэ в реку Селенгу (крупный приток Байкала), будет соответствовать всем санитарным нормам пресных водоемов.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

«В своей деятельности „Россельхозбанк“ придерживается принципов социальной ответственности в области охраны окружающей среды и с особым вниманием относится к кредитованию проектов, направленных на защиту и сохранение экосистем», — рассказали в пресс-службе банка.

Предполагается, что совместными усилиями РСХБ и АО «РОТЕК» удастся решить важную проблему — снизить загрязнение вод реки Селенги и озера Байкал — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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