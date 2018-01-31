Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:39, 31 января 2018 169
 0    0

Россельхозбанк привлек в сезонный вклад «Ключ к успеху» более 21 млрд рублей

Россельхозбанк привлек в сезонный вклад «Ключ к успеху» более 21 млрд рублей

Россельхозбанк подвел итоги сезонного вклада «Ключ к успеху»: с 7 по 31 декабря 2017 года во вклад привлечено свыше 21 млрд рублей. Вклад открыли более 22 тысяч клиентов банка по всей России, 21% из них использовали для этого дистанционные каналы обслуживания.

Сезонные предложения банка традиционно пользуются большим спросом, поскольку дают возможность получить повышенный процент по вкладу в надежном банке, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации.

Общий объем привлеченных банком средств населения составил 843,2 млрд рублей.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:48, 31 января 2018
В новогодние праздники привлекательность Рязанской области у зарубежных туристов выросла на четверть
17:39, 31 января 2018
Россельхозбанк привлек в сезонный вклад «Ключ к успеху» более 21 млрд рублей
17:06, 30 января 2018
В 2017 году Россельхозбанк увеличил объем привлеченных средств на 40%
17:20, 29 января 2018
В 2017 году Россельхозбанк выдал заемщикам АПК 1,1 трлн рублей
16:08, 26 января 2018
В офисах Россельхозбанка стали доступны госуслуги
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 557
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 21 296
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 19 375
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 7
11:28, 19 января 2018 19 184
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 514
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований