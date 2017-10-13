Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»

Россельхозбанк в числе первых финансовых учреждений присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». Теперь клиенты банка — держатели карт «Мир» могут на ежедневной основе получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash back) в торгово-сервисных предприятиях — партнерах программы. Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на
В свою очередь, розничные предприятия — магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт «Мир». Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash back.
Компании, находящиеся на эквайринговом обслуживании в Россельхозбанк, могут подключиться к программе лояльности «Мир» уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в отделение Банка, с которым заключен договор эквайринга, и оформить соответствующее заявление.
Россельхозбанк активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, предоставляя своим клиентам широкий выбор современных продуктов и услуг. Банк приступил к выпуску карт «Мир» в июне 2016 года.