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12:55, 16 ноября 2016 4 827

Россельхозбанк представил новую рекламную кампанию

Россельхозбанк представил новую рекламную кампанию

АО «Россельхозбанк» представил новую рекламную кампанию в поддержку розничных продуктов Банка. Ключевой особенностью кампании стало участие в ней известного российского фермера — сыровара Олега Сироты.

Рекламная кампания раскрывает преимущества двух локомотивных продуктов Банка — вклада «Проценты вперед» и программы «Рефинансирование потребительских кредитов», условия которых в настоящее время являются одними из самых привлекательных на рынке.

Рекламная кампания призвана не только рассказать широкой аудитории о новых продуктах Банка, но и привлечь ее внимание к деятельности успешных отечественных предпринимателей, которые производят высококачественную продукцию, способную полностью заместить импортное продовольствие.

Россельхозбанк осознает свое значение для развития агропромышленного комплекса, основным финансовым партнером которого он является. Поэтому Банк не только решает вопросы кредитования и финансирования аграриев, но и берет на себя задачу информационного сопровождения их деятельности, считая своим долгом поддерживать тех людей, чья жизнь неразрывно связана с землей, тех, кто видит свое предназначение в работе на благо отечественного сельского хозяйства.

«Мы идем с Россельхозбанком вместе с самого старта моей сыроварни. Для меня Россельхозбанк близок и понятен. Участие в рекламе — это не коммерческий проект, гонорар я не получаю. Мое участие — осознанный выбор партнера, которому я доверяю», — подчеркивает Олег Сирота.

© RZN.info

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