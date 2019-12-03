«Россельхозбанк» представил новогодную коллекцию монет

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Приуроченная к 2020 году коллекция монет от АО «Россельхозбанк» порадует искушенного нумизмата и послужит ценным и незабываемым подарком.
Считается, что Белая Металлическая Крыса — а именно под ее покровительством пройдет 2020 год — благоприятствует упорству и целеустремленности, и сам материал подчеркивает необходимость проявлять твердость в начинаниях.
Эти качества нашли отражение в памятных серебряных монетах, изготовленных известнейшими монетными дворами мира. Теперь они ждут своего покупателя в офисах широкой всероссийской филиальной сети банка.
Так, за 5 900 рублей — это самая высокая цена — продается отчеканенная в Австралии монета, на зеркальном поле реверса которой два очаровательных мышонка лакомятся зернами спелой кукурузы.
А на другой монете игривая мышь лапкой тянется к сосне, символизирующей силу и долговечность. Монета отчеканена на Королевском канадском монетном дворе.
Самый модный символ года — грызун-монарх в позолоченном плаще и с булавой со вставкой из красного кристалла Swarovski. Монета изготовлена на Польском монетном дворе.
Продолжает коллекцию монета с симметричным изображением двух мышей, которые словно являются отражениями друг друга. Производитель — монетный двор Майерс (Германия).
Помимо монет с символом года «Россельхозбанк» предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как стрелки часов отсчитывают последние минуты уходящего года, а на другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг нарядной елки.
«Монеты — отличный подарок и в то же время средство для инвестиций. Особенной популярностью пользуются монеты с изображениями символов года, знаков зодиака, талисманов удачи, а также православных святых. Стоит отметить, что в этом году Россельхозбанк значительно расширил ассортимент памятных монет, благодаря чему у клиентов Банка появилась возможность выбрать монету к любому празднику», — рассказал директор Департамента операций на финансовых рынках Сергей Фетисов.
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