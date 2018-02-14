Россельхозбанк предложил специальные ставки по кредитам в феврале — от 10%

Россельхозбанк предлагает специальные ставки по потребительским кредитам для различных категорий клиентов в феврале 2018 года.
Для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка минимальная ставка по потребительскому кредиту свыше 200 тысяч рублей составляет 10%. При получении кредита в сумме свыше 500 тысяч рублей сроком больше одного года действует фиксированная ставка — 12,5%.
В течение февраля в честь Дня защитника Отечества банк предлагает фиксированную ставку — 13,5% при предъявлении удостоверения личности военнослужащего либо военного билета. Для работников Министерства обороны и иных силовых ведомств ставка составляет 12,5%.