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13:04, 14 февраля 2018 217
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Россельхозбанк предложил специальные ставки по кредитам в феврале — от 10%

Россельхозбанк предложил специальные ставки по кредитам в феврале — от 10%

Россельхозбанк предлагает специальные ставки по потребительским кредитам для различных категорий клиентов в феврале 2018 года.

Для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов банка минимальная ставка по потребительскому кредиту свыше 200 тысяч рублей составляет 10%. При получении кредита в сумме свыше 500 тысяч рублей сроком больше одного года действует фиксированная ставка — 12,5%.

В течение февраля в честь Дня защитника Отечества банк предлагает фиксированную ставку — 13,5% при предъявлении удостоверения личности военнослужащего либо военного билета. Для работников Министерства обороны и иных силовых ведомств ставка составляет 12,5%.

Более подробная информация об условиях потребительских кредитов здесь.

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