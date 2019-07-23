Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:08, 23 июля 2019 49

«Россельхозбанк» предложил ипотечную ставку от 9,7 процента годовых

«Россельхозбанк» предложил ипотечную ставку от 9,7 процента годовых

«Россельхозбанк» продлил сроки действия акции «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию.

Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ, клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.

Акция действует до 1 октября 2019 года включительно. Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
15:08, 23 июля 2019
«Россельхозбанк» предложил ипотечную ставку от 9,7 процента годовых
16:45, 22 июля 2019
«Россельхозбанк» запустил акцию «Отдых без границ»
10:06, 22 июля 2019
«По-царски». В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку с необычными начинками
17:14, 18 июля 2019
Рязанский бизнес получил доступ к облачному суперкомпьютеру
10:14, 18 июля 2019
Как получить ВНЖ в Греции: «Золотая виза» за инвестиции
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 10 июля 2019 21 156
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 811
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
9:56, 10 июля 2019 19 951
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
17:44, 13 июля 2019 19 556
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 490
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований