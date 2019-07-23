«Россельхозбанк» предложил ипотечную ставку от 9,7 процента годовых

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«Россельхозбанк» продлил сроки действия акции «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию.
Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.
По условиям ипотечных программ РСХБ, клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет.
Акция действует до 1 октября 2019 года включительно. Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.
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