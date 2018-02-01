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18:43, 1 февраля 2018 245
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Россельхозбанк предлагает специальные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк предлагает специальные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк предлагает фиксированную ставку 12,5%* по потребительским кредитным программам для населения. Ставка будет действовать в течение января 2018 года.

Воспользоваться предложением смогут участники «зарплатных» проектов банка, «надежные» клиенты банка, работники предприятий и учреждений любой бюджетной сферы и военнослужащие при получении кредита на срок от одного года в сумме свыше 500 тысяч рублей.

Более подробная информация об условиях потребительского кредитования на официальном сайте банка.

* Ставка действует при согласии клиента на личное страхование

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