«Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов

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Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает широкий выбор памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России, а также банками иностранных государств.
В офисах банка уже доступны к продаже монеты с символом грядущего года:
Монеты из драгоценных металлов могут использоваться как предмет коллекционирования, а также как инвестиционный инструмент для вложения денежных средств. Памятные монеты являются замечательным подарком к любому торжественному мероприятию и празднику.
Все монеты, имеющиеся в наличии, можно приобрести в офисах «Россельхозбанка». С полным перечнем монет из драгоценных металлов можно ознакомиться на
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