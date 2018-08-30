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10:20, 30 августа 2018 94

«Россельхозбанк» повысил ставки по вкладам в рублях

«Россельхозбанк» повысил ставки по вкладам в рублях

«Россельхозбанк» с 23 августа повысил ставки по вкладам физических лиц в рублях. В среднем рост составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.

Наиболее популярным вкладом в банке является вклад «Доходный» с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых, минимальным размером первоначального взноса 3 000 рублей и возможностью выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада.

Срок вклада — от 31 до 1460 дней. Открытие вклада возможно в том числе через дистанционные каналы обслуживания.

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