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10:39, 26 июня 2019 92

«Россельхозбанк» поможет рязанцам воплотить в жизнь мечты о новоселье

«Россельхозбанк» поможет рязанцам воплотить в жизнь мечты о новоселье

«Россельхозбанк» запустил акцию «Мечты сбываются», которая продлится до 30 июня 2019 года.

В случае оформления договора личного страхования благодаря снижению процентной ставки до 9,7% годовых, привлекательным условиям кредитования и оперативному рассмотрению заявок, жители Рязани и области имеют возможность улучшить жилищные условия.

Рязанцы могут взять необходимую для покупки жилья сумму в диапазоне от 100 тысяч до 60 млн рублей в то время, как первоначальный взнос составит всего 20% от стоимости недвижимости.

Рязанский филиал «Россельхозбанка» регулярно проводит активную работу с партнерами на региональном рынке недвижимости. В перечень аккредитованных филиалом застройщиков входят 66 строительных компании и 70 объектов недвижимости, а также более 70 агентств недвижимости.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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