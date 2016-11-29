Россельхозбанк помогает расти и развиваться

Крупное агрохозяйство ООО «Малинки» завершило модернизацию предприятия — осуществлен проект строительства зерносушильни. Новый комплекс позволит повысить качество зерна, снизить затраты и увеличить срок его хранения.
ООО «Малинки» — предприятие, занимающееся растениеводством в сочетании с животноводством (разведение КРС) в одноименном селе Михайловского района Рязанской области. За 12 лет оно уже успело занять лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли региона. В 2015 году хозяйство вышло на первое место в Михайловском районе по производству зерновых культур и в 2016 уверенно отстояло свои позиции. В этом году хозяйством было намолочено почти намолочено 18 448 тонн зерновых при средней урожайности 36 центнеров с гектара, 350 тонн кукурузы — урожайность 35 центнеров с гектара. Поэтому вопрос доработки и хранения зерна всегда был первостепенным для предприятия.
Интенсивное развитие и модернизация производства стали возможны благодаря сотрудничеству ООО «Малинки» с АО «Россельхозбанк». Оно началось в августе 2009 года с кредита на покупку техники. За годы совместной работы получено более 365 млн руб. кредитов. Был осуществлен не только проект строительства зерносушильни. Неоднократно привлекались кредиты на проведение сезонно-полевых работ, покупку кормов и техники.
«Рязанская область — один из регионов, в которых агропромышленный комплекс является драйвером региональной экономики. Наращивается производство зерновых, овощей, молочной и мясной продукции. На фоне растущего спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию в этом году Россельхозбанк, как никогда, поставил в приоритет финансирование сезонно-полевых работ. В 2016 году мы значительно нарастили объемы кредитования хозяйств региона на проведение посевной и уборочной компаний. Так, по итогу 3-х кварталов 2016 года объем финансирования СПР составил более 5,1 млрд руб., что на более чем на 2 млрд рублей превышает уровень прошлого года. До конца 2016 года мы планируем профинансировать аграриев еще не менее чем на 1,5 млрд руб. для сева озимых и подготовке к посевной 2017 года», — отметил директор Рязанского регионального филиала Сергей Синякин.