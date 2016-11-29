Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:17, 29 ноября 2016 3 874

Россельхозбанк помогает расти и развиваться

Россельхозбанк помогает расти и развиваться

Крупное агрохозяйство ООО «Малинки» завершило модернизацию предприятия — осуществлен проект строительства зерносушильни. Новый комплекс позволит повысить качество зерна, снизить затраты и увеличить срок его хранения.

ООО «Малинки» — предприятие, занимающееся растениеводством в сочетании с животноводством (разведение КРС) в одноименном селе Михайловского района Рязанской области. За 12 лет оно уже успело занять лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли региона. В 2015 году хозяйство вышло на первое место в Михайловском районе по производству зерновых культур и в 2016 уверенно отстояло свои позиции. В этом году хозяйством было намолочено почти намолочено 18 448 тонн зерновых при средней урожайности 36 центнеров с гектара, 350 тонн кукурузы — урожайность 35 центнеров с гектара. Поэтому вопрос доработки и хранения зерна всегда был первостепенным для предприятия.

Интенсивное развитие и модернизация производства стали возможны благодаря сотрудничеству ООО «Малинки» с АО «Россельхозбанк». Оно началось в августе 2009 года с кредита на покупку техники. За годы совместной работы получено более 365 млн руб. кредитов. Был осуществлен не только проект строительства зерносушильни. Неоднократно привлекались кредиты на проведение сезонно-полевых работ, покупку кормов и техники.

«Рязанская область — один из регионов, в которых агропромышленный комплекс является драйвером региональной экономики. Наращивается производство зерновых, овощей, молочной и мясной продукции. На фоне растущего спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию в этом году Россельхозбанк, как никогда, поставил в приоритет финансирование сезонно-полевых работ. В 2016 году мы значительно нарастили объемы кредитования хозяйств региона на проведение посевной и уборочной компаний. Так, по итогу 3-х кварталов 2016 года объем финансирования СПР составил более 5,1 млрд руб., что на более чем на 2 млрд рублей превышает уровень прошлого года. До конца 2016 года мы планируем профинансировать аграриев еще не менее чем на 1,5 млрд руб. для сева озимых и подготовке к посевной 2017 года», — отметил директор Рязанского регионального филиала Сергей Синякин.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:30, 23 декабря 2016
Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»
16:16, 22 декабря 2016
Всероссийский конкурс для PR-специалистов «Пресс-служба года-2016» начал прием заявок
16:46, 21 декабря 2016
В Москве пройдет практическая конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»
11:14, 19 декабря 2016
Россельхозбанк предложил открыть вклад с повышенной ставкой
13:01, 16 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк предоставил клиентам площадку для обмена опытом
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 672
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 421
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 855
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 20 698
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 526
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований