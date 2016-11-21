Россельхозбанк подвел предварительные итоги работы в 2016 году

16 — 17 ноября 2016 года состоялось совещание с руководителями региональных филиалов АО «Россельхозбанк», на котором были подведены предварительные итоги работы Банка в текущем году и обозначены задачи на 2017 год. В совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и Министр сельского хозяйства РФ, Председатель Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» Александр Ткачев.

На мероприятии было отмечено, что в 2016 году Банк, несмотря на непростую ситуацию в банковском секторе, существенно увеличил объемы финансовой поддержки российского агропромышленного комплекса и выполнил все свои обязательства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы. Деятельность Россельхозбанка способствовала получению рекордного урожая зерна и существенному росту производства других видов сельскохозяйственной продукции. По состоянию на 1 октября 2016 года объем кредитного портфеля Банка составил 1,7 трлн рублей, из которых свыше 1,1 трлн рублей приходится на кредиты сельхозтоваропроизводителям. За девять месяцев 2016 года объем кредитования предприятий АПК составил 730 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Россельхозбанк» играет значимую роль в решении задачи развития российского сельского хозяйства

«Россельхозбанк играет значимую роль в решении задачи развития российского сельского хозяйства. В 2016 году Банк внес существенный вклад в достижение траектории устойчивого роста АПК, успешно справившись с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — отметил Аркадий Дворкович. Высоко оценив роль Банка, вице-премьер вручил Председателю Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрию Патрушеву благодарность Правительства Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность.

Александр Ткачев в своем выступлении подчеркнул, что Россельхозбанк является основным кредитором АПК, ежегодно увеличивая свою долю на рынке сельскохозяйственного кредитования. При этом для обеспечения дальнейшего роста Банку требуется дополнительная капитализация со стороны государства.

Александр Ткачев в своем выступлении подчеркнул, что Россельхозбанк является основным кредитором АПК

«С учетом стоящих задач по наращиванию кредитования приоритетных направлений сельхозпроизводства мы продолжим оказывать поддержку Россельхозбанку. При всех существующих трудностях вместе нам удается добиваться позитивных сдвигов. За 2016 год мы уже смогли достичь показателей Госпрограммы и Доктрины продовольственной безопасности по производству целого ряда продуктов», — отметил глава Минсельхоза России.

В свою очередь Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на приоритетных целях Банка на ближайшие годы. В соответствии с обновленной Стратегией АО «Россельхозбанк» до 2020 года основными ориентирами станут лидерство в кредитовании и обслуживании агропромышленного комплекса и смежных отраслей, диверсификация источников дохода, укрепление позиций Банка как эффективного, надежного и высокотехнологичного финансового института. Председатель Правления Россельхозбанка подчеркнул, что динамика кредитного портфеля и пассивной базы Банка запланирована выше прогнозов по рынку, при этом задача улучшения финансового результата выходит на передний план.

Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на приоритетных целях Банка на ближайшие годы

«Наряду с расширением объемов кредитования приоритетных отраслей экономики, Банк будет концентрироваться на качестве кредитного портфеля, совершенствовании внутренних процессов, развитии технологических платформ, повышение эффективности работы региональной сети и решении других актуальных задач. При этом безусловным приоритетом Россельхозбанка останется поддержка сельхозтоваропроизводителей, деятельность которых направлена на ускоренное импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности России», — отметил Дмитрий Патрушев.

В целях достижения результатов до конца 2016 года, определения основных задач и планов на 2017 год и путей их решения в рамках совещания состоялись тематические сессии с участием руководителей региональных филиалов, такие как: «Финансовый результат как главная цель и индикатор эффективности финансового управления в региональных филиалах», «Новые технологии как ключевой фактор повышения операционной эффективности Банка», «Эффективная работа по урегулированию проблемной задолженности» и другие.