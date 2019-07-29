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13:05, 29 июля 2019 50

«Россельхозбанк» поддержал фестиваль «Иван-чай — подарок земли родной» в Рязанской области

«Россельхозбанк» поддержал фестиваль «Иван-чай — подарок земли родной» в Рязанской области

В субботу, 27 июля, в селе Зарытки в Рязанской области прошел фестиваль «Иван-чай — подарок земли родной» для детей с особенностями в развитии и их семей.

На празднике работали площадки с мастер-классами по разным направлениям, ярмарка изделий мастеров ремесленников, чайной продукции и полевая кухня.

Также выступали рязанские и районные творческие коллективы. Сотрудники «Россельхозбанка» подарили всем ребятам раскраски, а родителям и гостям праздника рассказали о преимуществах дебетовой карты «ВОРДИ».

«Мы очень благодарны каждому, кто оказывает поддержку и вносит посильный вклад в развитие Всероссийской организации родителей детей инвалидов. Многие хотят помогать нашим деткам, но не все знают, как сделать, чтобы поддержка дошла до адресатов. Наш партнер „Россельхозбанк“ предоставил такую возможность, ведь совершая покупки по карте „Россельхозбанк-ВОРДИ“, вы помогаете детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет», — рассказала председатель регионального отделения ВОРДИ в Рязани Лариса Николаенко.

Отметим, что с каждой операции оплаты покупки по карте «Россельхозбанк-ВОРДИ» банк перечислит часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, которые будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации.

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