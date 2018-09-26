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13:38, 26 сентября 2018 68

«Россельхозбанк» первым в России выпустил чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

«Россельхозбанк» первым в России выпустил чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

«Россельхозбанк» первым из российских банков приступил к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass.

С помощью этих карт клиенты банка смогут проводить операции оплаты в 12 миллионах POS-терминалах по всему миру, принимающих QuickPass. Для этого нужно будет лишь приложить карту к аппарату с функцией чтения бесконтактных карт.

«Сотрудничество РСХБ с UnionPay International носит стратегический характер. На фоне интенсивного развития экономических связей России с Китаем вывод на рынок новой карты особенно актуален. Уверена, что клиенты банка по достоинству оценят все преимущества современной технологии бесконтактных платежей», — отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка».

«Наши партнерские отношения с „Россельхозбанком“ имеют давнюю историю, и мы довольны, что наши планы по выводу на рынок UnionPay QuickPass воплотились в жизнь. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему числу людей получить доступ к удобному бесконтактному сервису от UnionPay, — заявил Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International. — Мы продолжим работу по увеличению объема выпуска карт в России, одновременно расширяя нашу сеть приема».

РСХБ начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay QuickPass в собственной сети POS-терминалов в прошлом году. При этом собственная эквайринговая сеть терминалов «Россельхозбанка», обслуживающих бесконтактные карты, насчитывает более 9500 единиц.

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