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13:02, 21 декабря 2017 1 111
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Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04

Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04

В понедельник, 11 декабря, успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04. Объем размещенного выпуска облигаций составил семь млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через шесть лет. Купонный период составляет 91 день.

Книгу заявок открыли 1 декабря в 11:00 и закрыли в тот же день в 15:00. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,70 — 7,80% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «ФСК ЕЭС» со стороны инвесторов диапазон ставки купона был снижен до 7,60 — 7,70% годовых с последующим сужением до 7,60 — 7,65% годовых. В ходе маркетинга поступило свыше 30 заявок от инвесторов суммарным номинальным объемом около 30 млрд рублей и со ставкой купона в диапазоне от 7,60 — 7,80% годовых.

Финальная ставка купона составила 7,60% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, с начала 2017 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

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