«Россельхозбанк» организовал круглый стол по внешнеэкономической деятельности в Рязани

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В рязанском региональном филиале РСХБ прошел круглый стол для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В его работе участвовали руководитель Рязанского центра поддержки экспорта, представители органов власти, экспортно ориентированных компаний, руководство и сотрудники «Россельхозбанка».
Открывая встречу, заместитель директора рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Панова приветствовала участников круглого стола:
«Обслуживание внешнеэкономической деятельности является приоритетным направлением нашего банка. В рамках данного круглого стола мы хотели бы донести до бизнеса, какие инструменты, возможности предлагает „Россельхозбанк“ для развития ВЭД в целом и экспорта в частности».
Собравшиеся обсудили вопросы и сложности, возникающие в процессе внешнеэкономической деятельности.
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