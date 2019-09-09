Россельхозбанк оценил инвестиционный потенциал продовольственного рынка Дальнего Востока

В ходе V Восточного экономического форума АО «Россельхозбанк» дал оценку дополнительного объема производственных мощностей, необходимых агросектору ДФО для удовлетворения внутреннего спроса.

Потенциал импортозамещения для большей части страны практически исчерпан и составляет не более 5%. При этом в ДФО сохраняется существенный дефицит практически по всем базовым направлениям АПК.

С целью составления прогноза банк проанализировал имеющийся спрос и фактически реализуемые инвестиционные проекты в АПК региона, предполагающие запуск производственных мощностей до 2021 года. Дополнительный объем сельхозпродукции, востребованной на территории ДФО, составил, по оценке РСХБ, 1,25 млн тонн, из которых большая часть приходится на молокосырье, тепличные овощи, свинину и мясо бройлера.

Наибольшую часть продукции в объеме 850 тысяч тонн составляет молокосырье. Текущая производственная база ДФО обеспечивает только 75% потребностей жителей. Для полного удовлетворения потребительского спроса необходимо запустить порядка 100 современных молочных комплексов.

Потенциал свинины и мяса бройлера связан с низким уровнем предложения охлажденного мяса, спрос на которое устойчиво растет последние годы. Значительная часть мясной продукции, которую потребляют жители ДФО, изготовлена из замороженного импортного сырья. Необходимый объем производства свинины составляет 60 тысяч тонн, а мяса бройлера — 250,5 тысяч тонн.

Потенциал тепличных овощей основан на возможности роста потребительского спроса в дальневосточных регионах. Сейчас уровень потребления овощей закрытого грунта в ДФО не превышает 3 кг на человека в год, при этом в среднем по стране значение данного показателя в 2 раза выше — 7 кг на человека. Объем необходимого дополнительного производства огурцов закрытого грунта в округе достигает 43 тысячи тонн, томатов — 28,8 тысяч тонн.

Потенциал мяса индейки связан с низким уровнем потребления этой товарной категории в ДФО. Так, на Дальнем Востоке на человека приходится 0,78 кг в год, что в 3 раза ниже, чем в среднем по стране — 2,33 кг на человека. При условии роста потребления мяса индейки в ДФО до среднероссийского объем необходимых производственных мощностей составит 17,8 тысяч тонн.

Агропромышленный комплекс Дальнего Востока обладает самым большим потенциалом развития АПК среди всех макрорегионов России. В силу транспортно-географического положения здесь сохраняется дефицит предложения сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления и есть значительные перспективы увеличения объемов экспорта. Это открывает широкие возможности для инвестиций. Россельхозбанк 20 лет финансирует АПК и обладает экспертизой запуска и сопровождения инвестиционных проектов в агросекторе. Банк готов оказывать ДФО финансовую и консультационную поддержку для развития сельского хозяйства.