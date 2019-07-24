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13:00, 24 июля 2019 70

«Россельхозбанк» обеспечивает аграриев сельскохозяйственной техникой

«Россельхозбанк» обеспечивает аграриев сельскохозяйственной техникой

Финансирование сельхозтоваропроизводителей является одним из ключевых направлений деятельности «Россельхозбанка». Рязанский региональный филиал банка предлагает специальные совместные программы в отношении продукции партнеров: ЗАО «Брянсксельмаш», ПК «Ярославич», завода «Воронежсельмаш», ПАО «КАМАЗ», ООО «Комбайновый завода «Ростельмаш», АО «Петербургский тракторный завод», АО «Мельинвест».

Покупатели техники получают финансирование от «Россельхозбанка» и значительную скидку от производителя.

«За первые семь месяцев 2019 года «Россельхозбанк» уже предоставил аграриям Рязанской области кредитные средства на сумму более 810 млн рублей, которые были направлены на техническое переоснащение сельхозпроизводства. Сельхозтоваропроизводители области, при финансовой поддержке банка, приобрели более 50 единиц техники и свыше 100 единиц прочего специализированного оборудования», — прокомментировал директор филиала Сергей Синякин.

Подробная информация об условиях кредитования на сайте банка или по телефонам (4912) 28-41-95, 28-41-74.

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