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17:57, 17 сентября 2018 87

«Россельхозбанк» направил на строительство тепличного комплекса в Липецкой области 1,7 млрд

«Россельхозбанк» направил на строительство тепличного комплекса в Липецкой области 1,7 млрд

С начала 2018 года «Россельхозбанк» предоставил ООО «Овощи Черноземья», входящему в группу компаний «ЭКО-Культура», кредитные средства в размере 1,7 млрд рублей на строительство второй очереди тепличного комплекса в Липецкой области.

Группа компаний «Эко-Культура» при финансовой поддержке банка создает предприятие круглогодичного производства овощной продукции. Отмечается, что реализация инвестиционного проекта позволит создать в регионе свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест. Планируется, что основными рынками сбыта продукции станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь и Московская область.

«Кредитование крупных инвестпроектов, направленных на решение задач ускоренного импортозамещения в сфере овощеводства — одно из ключевых направлений деятельности АО „Россельхозбанк“. Строительство новых предприятий, применяющих передовые технологии, способствует не только социально-экономическому развитию отдельных регионов, но и повышению продовольственной безопасности страны в целом», — рассказали в пресс-службе банка.

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