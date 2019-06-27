«Россельхозбанк» кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа

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АО «Россельхозбанк» запускает потребительский кредит без обеспечения «Газомоторное топливо» на переоборудование автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на газобаллонное оборудование.
Оформить кредит по ставке от 10,5% годовых могут граждане России в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на момент наступления окончательного срока возврата кредита. Кредит предоставляется на срок от 6 до 36 месяцев (включительно). Максимальная сумма — 300 тысяч рублей.
Целевое использование кредитных средств подтверждается договором купли-продажи газобаллонного оборудования, заключенного между заемщиком и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем.
«С развитием необходимой инфраструктуры среди населения растет популярность природного газа как недорогого моторного топлива. Это не только экономично и безопасно, но и экологично. Мы считаем данное направление перспективным и стимулируем население переходить на газомоторное топливо. Новый продукт РСХБ даст возможность желающим на выгодных условиях приобрести и установить оборудование для использования природного газа», — отметила первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.
В 2018 году РСХБ приступил к реализации мероприятий дорожной карты взаимодействия с Единым оператором по развитию рынка ГМТ — компанией «Газпром газомоторное топливо». По предложению банка Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. Банк предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.
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