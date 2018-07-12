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13:21, 12 июля 2018 122

«Россельхозбанк» и «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве

«Россельхозбанк» и «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве

«Россельхозбанк» и комбайновый завод «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение направлено на стимулирование увеличения спроса на целевые кредиты банка и продукцию завода.

«Цели запуска партнерской программы — повышение лояльности клиентов сегментов малого и среднего бизнеса к „Россельхозбанку“ за счет предоставления скидки на производимую продукцию „Ростсельмаша“ при кредитовании в банке», — пояснили стороны.

Основные условия партнерской программы:

  • партнерская программа распространяется на клиентов сегментов микро, малого и среднего бизнеса;
  • «Ростсельмаш» предоставляет скидку в размере до 5% от базовых цен на технику собственного производства;
  • партнерская программа действует во всех регионах присутствия банка.

Информация о партнерской программе размещена на официальном сайте банка в разделе «Малому и микробизнесу» — «Партнерские программы».

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