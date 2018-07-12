«Россельхозбанк» и «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве

«Россельхозбанк» и комбайновый завод «Ростсельмаш» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение направлено на стимулирование увеличения спроса на целевые кредиты банка и продукцию завода.
«Цели запуска партнерской программы — повышение лояльности клиентов сегментов малого и среднего бизнеса к „Россельхозбанку“ за счет предоставления скидки на производимую продукцию „Ростсельмаша“ при кредитовании в банке», — пояснили стороны.
Основные условия партнерской программы:
- партнерская программа распространяется на клиентов сегментов микро, малого и среднего бизнеса;
- «Ростсельмаш» предоставляет скидку в размере до 5% от базовых цен на технику собственного производства;
- партнерская программа действует во всех регионах присутствия банка.
Информация о партнерской программе размещена на официальном сайте банка в разделе «Малому и микробизнесу» — «Партнерские программы».