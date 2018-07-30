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12:27, 30 июля 2018 53

«Россельхозбанк» и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB

«Россельхозбанк» и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB

АО «Россельхозбанк» совместно с компанией Panasonic выпустили первую в России кобрендовую банковскую карту на базе международной платежной системы JCB.

В партнерстве с компанией Panasonic Россия «Россельхозбанк» предлагает кредитные и дебетовые карты с бесплатным выпуском и обслуживанием. Открыв кобрендовую карту, клиент РСХБ становится участником программы лояльности Club Panasonic на специальных условиях и получает на счет 10 тысяч приветственных бонусов.

За любые покупки по карте ее держателю начисляются бонусные баллы, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza. Один балл при этом будет равен одному рублю. Максимальный размер скидки за баллы варьируется и в некоторых случаях может доходить до 50% от стоимости товара.*

Расплачиваясь картой в интернет-магазине Panasonic Eplaza, клиент получит кэшбэк в размере 20% от суммы транзакции в виде бонусных баллов. За все другие операции оплаты товаров и услуг будет начислено баллами 5% от суммы покупок.

«Сотрудничество РСХБ, JCB и Panasonic способствует развитию торгово-экономических отношений между Россией и Японией в знаковый для двух стран год — год Японии в России, — отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления АО „Россельхозбанк“. — Нам удалось создать уникальный продукт, который позволяет клиентам РСХБ выгодно совершать покупки и содействует дальнейшему укреплению контактов между нашими странами. Как один из ключевых участников финансового рынка России, обладающий разветвленной сетью точек продаж, Россельхозбанк постоянно расширяет продуктовую линейку с учетом современных тенденций и обеспечивает надежное обслуживание карт ведущих международных платежных систем».

«Новая кобрендовая карта не имеет аналогов в России, она дополняет и расширяет программу лояльности для поклонников бренда Panasonic, в которой уже участвуют сотни тысяч россиян. Важно, что ее запуск состоялся именно в 2018 году, когда корпорация Panasonic отмечает свое 100-летие. Я верю, что этот и другие партнерские проекты заложат основу успеха и благополучия в нашем новом столетии», — прокомментировал Дзюнити Судзуки, генеральный директор компании Panasonic Россия.

«Мы уверены, что данный проект станет важным этапом в достижении нашей цели, состоящей в том, чтобы стать одним из самых активных и инновационных игроков в платежной индустрии России. Рынок платежных решений расширяется, но также растут и требования потребителей к карточным продуктам, к тем привилегиям, которыми могут воспользоваться держатели карт. Совместно с партнерами РСХБ и Panasonic мы даем дополнительную возможность совершать покупки выгодно. Новая кобрендовая карта является ответом на растущие потребности времени», — подчеркнул Такаси Суэцугу, генеральный директор JCB International Eurasia.

* Баллами можно оплатить часть покупки. При этом размер возможной скидки, которую можно получить, оплачивая товар баллами, не зафиксирован и может меняться. Участник, авторизовавшись на сайте, видит доступную ему на текущий момент скидку и соответствующую ей цену, складывающуюся из доступной скидки на конкретный товар и текущего баланса бонусного счета. Часть товаров ассортимента может не входить в перечень, на который распространяется возможность оплаты баллами.

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